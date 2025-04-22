Будить пришлось врачам: девочка в Подмосковье загадочно уснула на несколько дней

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Подмосковные врачи спасли девочку, которая не могла проснуться несколько дней

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно поступила девочка-подросток, ее на протяжении целого дня не могли разбудить родственники. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Были организованы обследования, проведены консультации с узкими специалистами. Они помогли выяснить, в чем причина произошедшего.

Сначала врачи подозревали, что подросток отравилась. Однако по итогам анализов не были обнаружены ядовитые вещества.

Доктора провели неврологическое обследование. Проблем в работе головного мозга, которые могли бы спровоцировать настолько длинный и беспробудный сон, не обнаружили.

«Мы применили комплексную терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Параллельно проводился мониторинг жизненно важных функций организма и осуществлялась поддерживающая терапия», — поделилась лечащий врач пациентки, врач-психиатр МОЦОМД Кристина Шкуратова.

Девочку-подростка лечили на протяжении нескольких суток. Спустя это время она очнулась.

Причины долгого сна

Девочка так долго спала из-за гиперсомнии. Она длится от нескольких дней до нескольких недель.

Выяснилось, что синдром был проявлением аффективного расстройства. Это психическое заболевание, из-за которого у девочки было депрессивное настроение, а также постоянно хотелось спать.

Когда подросток очнулась, с ней начала работать мультидисциплинарная бригада, которая состояла из логопеда, психиатра, психолога и невролога.

Врачи сделали глубокое обследование, чтобы понять, по какой причине появилось аффективное расстройство. Девочка переживала сильный стресс, который вызван проблемами в школе, а также переживаниями личного характера.

Благодаря комплексному лечению удалось привести состояние девочки в норму. Когда подросток пролечилась в центре, ее выписали.

Подобный случай доказывает, что редкие симптомы могут оказаться признаками тяжелых недугов, которые нужно вовремя обнаружить и вылечить. Сотрудники МОЦОМД призывают взрослых проявлять бдительность по отношению к состоянию собственных детей и в случае обнаружения странностей обращаться к врачам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп», — заявил губернатор.