Будете лысыми: любителям ходить без шапок в холода грозит опасность

Врач Убилава: тем, кто не носит шапки в холодную погоду, грозит выпадение волос

Любители ходить в холода без шапок рискуют получить секущиеся кончики волос, их ломкость и выпадение, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анна Убилава.

«Длительное пребывание на холоде без головного убора может негативно сказаться на состоянии волос и кожи головы. Во-первых, из-за низких температур происходит сужение сосудов кожи головы. Фолликулы недополучают кислород и жизненно важные питательные вещества, из-за этого ухудшается их питание. Следовательно, волосы могут начать выпадать активнее. Из-за сильного ветра и недостатка влаги волосы становятся более хрупкими, что вредит их внешнему виду», — предупреждает Убилава.

Она пояснила, что холодный ветер очень сухой. Его порывы вытягивают влагу из кутикулы — наружного защитного слоя волоса. Из-за этого они становятся ломкими, пористыми, теряют блеск и эластичность, сильнее пушатся или электризуются. Кутикула начинает расслаиваться, что приводит к сечению кончиков.

Чтобы не получить проблемы с волосами, в морозы нужно обязательно носить шапку и стараться держать голову в тепле.

