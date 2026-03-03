Будете глухими: ватные палочки могут уничтожить уши?

«Использовать ватные палочки для чистки слуховых проходов очень вредно. Анатомия уха устроена так, что сера естественным образом мигрирует наружу, когда человек жует и говорит — это происходит благодаря движению височно-нижнечелюстного сустава (он соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа). Ватная палочка нарушает этот механизм, утрамбовывая серу глубже к барабанной перепонке и формируя плотные серные пробки», — рассказала Демьяновская.

Она отметила, что кожа внутри слухового прохода очень нежная, и даже незначительные микротравмы от палочек создают ворота для инфекции, что может привести к наружному отиту. Протирание палочками также нарушает защитный слой кожи наружного слухового прохода, из-за чего кожа может пересыхать, может возникнуть зуд, провоцируя еще большее желание почистить уши.

«Гигиена ушей должна ограничиваться малым: следует во время душа промывать ушную раковину с мылом при помощи пальцев, а затем аккуратно промокать полотенцем. Если возникает ощущение заложенности или подозрение на серную пробку, необходимо обращаться к лор-врачу для профессионального промывания или удаления избытка серы специальными медикаментами или инструментами», — заключила врач.

Всемирный день слуха отмечается 3 марта. Этот день инициирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомленности о проблемах слуха и профилактике потери слуха.

