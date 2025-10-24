Будет «овощем» или хуже: полиомиелит может парализовать ребенка за пару часов

Полиовирус поражает двигательные нейроны спинного мозга. Тяжелые формы болезни у ребенка могут развиться внезапно — без кашля, насморка и других типичных симптомов, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Полиомиелит уникален своей способностью вызывать необратимый паралич за считанные часы. В отличие от большинства детских инфекций, где симптомы развиваются постепенно и прогноз в большинстве случаев благоприятный, полиовирус может поразить моторные нейроны спинного мозга, что приводит к быстрому развитию вялых параличей, а в тяжелых случаях — к дыхательной недостаточности и смерти», — сказал Неронов.

Он добавил, что тяжелые осложнения могут появиться внезапно — без предшествующих «типичных» симптомов.

«У 4–8% инфицированных развивается так называемая непаралитическая форма с лихорадкой, головной болью, ригидностью затылочных мышц. Но у 0,1–1% — паралитическая форма, и у части из них паралич возникает буквально на фоне кажущегося благополучия: без выраженного продромального периода, без кашля или насморка. Это делает болезнь особенно коварной», — рассказал врач.

