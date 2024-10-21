«Брось и иди»: как хотят изменить работу скорой помощи в Британии

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании выступила с предложением о внедрении в работу бригад скорой помощи схемы «брось и иди». По ней уже работают в Лондоне, сообщает РБК .

По данным The Times, суть такой схемы заключается в том, что врачи скорой смогут оставлять пациентов в больнице, не дожидаясь их госпитализации. Медики будут выезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в клиниках.

Нововведение должно сократить время приезда на вызовы к пациентам с жизнеугрожающими состояниями, так как бригады больше не будут ждать в очереди.

У этой инициативы уже возникло много противников. Они отметили, что нельзя оставлять в больничных коридорах не обследованного пациента одного.

Выяснилось, что на госпитализацию одного пациента тратится не менее 15 минут. Кареты скорой помощи зимы стали застревать в «пробках» у клиник из-за огромной нагрузки на больничный персонал — тот попросту ничего не успевал.

Из-за возникшей проблемы в январе 2023 года среднее время приезда по вызову из-за инфарктов и инсультов увеличилось до 1,5 часа, а плановый показатель — 18 минут.