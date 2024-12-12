Полиция проверит видео с малолетними бандитами в Одинцове, нападающими на людей

Полиция начала проверку по нападению группы подростков на людей в Одинцове

В Одинцовском округе полицейские организовали проверку по видеоролику, опубликованному в Сети. На нем подростки нападают на сверстников, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Видео было обнаружено во время мониторинга Сети. Там записано, как группа подростков пристает к прохожим, нападает на сверстников.

На одном из видео парни пристают к подростку, он выбивает их рук одного из компании снежок, после этого парень сбрасывает куртку, догоняет мальчика и начинает его бить. В другом видеоролике подросток бросает снежок в лицо сверстнику. Когда мальчик спрашивает, приятно ли ему самому будет получить снежком, то в ответ слышит угрозы.

Силовики устанавливают потерпевших в данных инцидентах, правонарушителей. Действиям злоумышленников дадут правовую оценку в соответствии с российским законодательством.

Видео опубликовал Telegram-канал «Вести Одинцово». Как пишут в посте, школьник из школы №17 создал группировку, которая нападает на прохожих и издевается над сверстниками. Кроме того, утверждается, что компания также пропагандирует легкие наркотики.