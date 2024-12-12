Около 1 тыс кв м незаконных строений демонтировали в ТиНАО

На территории Новой Москвы было пресечено нецелевое использование участка. Территорию освободили от комплекса самостроя, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Инспекторы обнаружили нарушение в деревне Губкино в Воскресенском поселении Новомосковского округа столицы. Всего выявили 6 незаконных строений суммарной площадью 966 кв. м, которые располагались на территории вблизи частной жилой застройки.

«Объекты были возведены без разрешительной документации, на кадастровом и техническом учете не состояли, права собственности на них не зарегистрированы. Кроме того, инспекторы установили, что неоформленный участок был неправомерно огорожен, что затрудняло к нему свободный доступ. На момент обследования незаконные постройки использовались под автосервисы, а самовольно занятая территория — для стоянки крупной строительной техники», — рассказал Бобров.

Он добавил, что во время обследования незаконные объекты использовались для автосервисов, а самовольно занятую территорию превратили в стоянку крупной строительной техники.

Сейчас нарушение уже устранили. Демонтаж и расчистку от строительного мусора произвели силами Госинспекции, также территорию выровняли и привели в порядок.