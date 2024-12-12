Ефимов: в ЮЗАО начинается поэтапное переселение около 700 жителей пяти старых домов

Предложения новых квартир по реновации 10 декабря получили свыше 170 жителей юго-запада Москвы. В следующие 3 недели порядка 500 жителей района начнут переселение, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В декабре в новостройку по адресу: улица Кедрова, д. 16, к. 3, начинают переселение почти 700 человек. Ранее они жили в 3 пятиэтажках на Большой Черемушкинской улице и 2 четырехэтажных домах на улицах Шверника и Гримау. Всего по программе реновации в Академическом районе предстоит переселить 4,3 тыс. жителей 19 старых зданий», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что порядка 2,9 тыс. жителей Москвы из 14 расселяемых домов уже правообладатели новых квартир

Первый этап реализации программы реновации с началом расселения домов на Большой Черемушкинской улице в районе будет завершен.

«10 декабря город направил письма с предложениями равнозначных квартир более чем 170 жителям д. 2, к. 2, на улице Шверника и д. 6, к. 2, на Большой Черемушкинской улице. С 12 декабря они смогут приступить к осмотру жилья и задать интересующие вопросы специалистам Центра информирования по переселению, который работает на первом этаже расположенной рядом новостройки по адресу: Новочеремушкинская улица, д. 35», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что аналогичные письма в декабре получат жители Москвы, которые живут в корпусах 1 и 3 в доме 6 по Большой Черемушкинской улице, а также живущие в доме 15 по улице Гримау.

На придомовой территории новостройки оборудуют 2 спортивные и 4 детские площадки, а также 2 зоны отдыха. Для маломобильных жителей и родителей с колясками создадут безбарьерную среду.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, находящаяся на улице Кедрова новостройка включает 581 квартиру общей площадью около 33 тыс. кв. м.

«Три квартиры оборудованы для маломобильных граждан: в них увеличены коридоры и дверные проемы, а также установлена специальная сантехника. В подъездах разместили помещения для консьержей и колясочные. В шаговой доступности от новостройки находятся станции метро „Профсоюзная“ и „Академическая“, школы, детские сады, а также городская поликлиника № 22, библиотека имени Сергея Есенина и кинотеатр „Москино Салют“», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на 3 года заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.