Во втором вестибюле станции «Рижская» поставили 80% колец эскалаторного тоннеля

Свыше 130 колец были установлены во время сооружения эскалаторного тоннеля во втором вестибюле станции БКЛ «Рижская», что превышает 80% от планируемого объема. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Эскалаторный тоннель, который соединит станцию с будущим наземным вестибюлем, сооружается с наклоном в 60 градусов. Для его создания требуется 165 чугунных колец диаметром 10,5 м, в проектное положение их устанавливает тоннельный наклонный укладчик ТНУ-4», — сказал Десятков.

Он уточнил, что вестибюль создают в стесненных условиях, применяя горный способ. Работы при этом идут круглосуточно.

Станция метро «Рижская» имеет глубокое заложение. По периметру ее стройплощадки располагается большое количество инженерных коммуникаций, в том числе находящихся вблизи вокзала, действующих станций метро и МЦД.

«Разработке котлована тоннеля предшествовала комплексная подготовка с заморозкой водонасыщенных грунтов: специальные трубы погружались под землю, а затем по ним пропускались холодильные агенты. Изымаемый грунт с помощью самосвалов вывозят на полигон в строгом соответствии с экологическими требованиями, при этом проводятся лабораторные анализы и применяется система отчетности», — сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Он добавил, что сейчас утилизировали уже свыше 8,8 тыс. куб м изъятого грунта.

Благодаря открытию станции БКЛ «Рижская» разгрузились северные и восточные участки Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской и Сокольнической линий метрополитена. С появлением новой станции улучшилось транспортное обслуживание Марьиной Рощи и Мещанского района, а также уменьшилась интенсивность дорожного движения на северо-востоке Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про строительство пересадки между станциями «Текстильщики» БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии.

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