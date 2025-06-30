Брекеты или элайнеры: чем они отличаются, что лучше выбрать

Брекеты и элайнеры — два эффективных метода ортодонтического лечения. Но работают они по-разному и подходят разным пациентам. О плюсах и минусах брекетов и элайнеров сообщила РИАМО врач-ортодонт, амбассадор Eurokappa Ирина Буторина.

«Нельзя сказать, что один способ лучше другого. Все зависит от задач, анатомических особенностей, ритма жизни и даже характера пациента», — сказала врач.

Брекеты — несъемная система, в которой к каждому зубу прикрепляется замочек, соединенный дугой. Эта дуга, обладая «памятью формы», тянет зубы в правильное положение. Несмотря на то, что визуально конструкция кажется громоздкой, брекеты считаются незаменимыми при выраженных аномалиях прикуса, сильной скученности зубов или подготовке к хирургическому вмешательству.

«Пациент не может забыть надеть брекеты или снять на ночь. А, значит, эффективность лечения остается стабильной», — сказала Буторина.

Элайнеры — прозрачные съемные каппы, изготовленные индивидуально после 3D-сканирования. Перемещения зубов моделируются в специальной программе, и пациент заранее может увидеть финальный результат.

«Это не только удобно, но и очень мотивирует — особенно пациентов, для которых важно визуализировать путь к идеальной улыбке», — отметила специалист.

Элайнеры почти не ощущаются во рту, не натирают слизистую, не мешают говорить и легко снимаются во время еды и чистки зубов. Однако и здесь есть нюансы.

«Если пациент не носит каппы положенные 20–22 часа в сутки, прогресса не будет. А длительные перерывы могут даже откатить результат назад. Поэтому дисциплина — обязательна», — подчеркнула Буторина.

Оба метода при правильном применении приводят к отличному результату. При легких и средних патологиях элайнеры иногда справляются даже быстрее. Брекеты же обеспечивают больший контроль со стороны врача. Если зуб начал двигаться не туда — это можно скорректировать прямо на приеме.

«С эстетической точки зрения элайнеры, конечно, вне конкуренции. Даже прозрачные брекеты заметны при улыбке, а каппы остаются почти невидимыми. Также многие пациенты отмечают, что лечение на элайнерах проходит менее болезненно. У всех разный болевой порог, но в среднем каппы оказывают более мягкое, равномерное давление, чем дуга на брекетах. Это ощущается», — сказала Буторина.

Она добавила, что лечащий врач поможет разобраться в плюсах и минусах каждого метода, оценит состояние полости рта и подберет тот метод, который действительно будет работать в соответствии с индивидуальными параметрами пациента.