Большой достойный путь: Андрей Воробьев поздравил МОНИКИ с 250-летием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравили Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ) с 250-летием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также медучреждение поздравили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, представители Совета Федерации, Госдумы и ряда ведомств. Сотрудникам института вручены награды.

«Мы знаем, какой большой достойный путь прошел этот центр. Всегда здесь находились люди, которые умели применять, внедрять, использовать все самое умное, технологичное. Тут работало много выдающихся специалистов — что не имя, то легенда. И сегодня каждый человек вносит заметную лепту в спасение людей, в лечение», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что глава государства делает все, чтобы медицина постоянно модернизировалась в стране. И это касается не только новых медучреждений, но и развития институтов с традициями, как МОНИКИ.

«Мы видим, что здесь увеличивается количество самых разных операций, что оборудование, которое мы закупаем, работает, а не простаивает. Видим также, что постоянно обновляется команда, приглашаются новые специалисты. Поэтому хочется сказать слова благодарности всем — и ветеранам, и молодым врачам, кто сегодня каждый день спасает жизни пациентов. А МОНИКИ — пожелать дальнейшего развития», — добавил губернатор.

Фото - © Клим Березуцкий Фото - © Клим Березуцкий Фото - © Клим Березуцкий Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

250 лет истории

Медчреждение основали в 1775 году по инициативе императрицы Екатерины Великой. Сначала это был городской центр борьбы с эпидемией чумы. В годы ВОВ в нем работал эвакуационный госпиталь. А в 1943 году медучреждение преобразовали в МОНИКИ.

За 250 лет больница превратилась в уникальный для страны медкластер, в который входят крупные клинический, научный и образовательный центры.

В МОНИКИ работают 33 отделения различного профиля, 39 операционных, проводят уникальные для Подмосковья операции (трансплантации почек и печени, пересадка роговицы глаза, сложные вмешательства в области эндокринной хирургии, кардиохирургии и торакальной хирургии).

Особого внимания заслуживают профильные отделения — лечение опухолей головы и шеи, нейроонкология, онкоурология. При институте также работает референсный центр, который проводит уникальные исследования, дает «второе мнение» пациентам с онкологическими заболеваниями.

Там работают свыше 2,4 тыс. сотрудников, в том числе почти 100 врачей с ученой степенью, более 120 докторов и кандидатов медицинских наук.

Мурашко — о развитии медицины в Подмосковье

Министр здравоохранения страны зачитал поздравление президента России и подчеркнул, что видит развитие медицины в Подмосковье.

«Сегодня знаменательный день для медучреждения, за плечами которого 250 лет истории — это уникально и для нашей страны, и для мира в целом. Российское здравоохранение имеет не только глубокие корни и традиции, но самое главное — огромные результаты и перспективы», — сказал Мурашко.

По его словам, МОНИКИ прошел путь от небольшого госпиталя до научно-образовательного клинического центра, украшенного великими заслугами, и в первую очередь — это спасенные жизни.

«Хочу отметить, что Московская область и лично губернатор сделали за последние годы очень много и для многопрофильных стационаров, и амбулаторно-поликлинического звена. И особенно хотел бы отметить профиль „материнство и детство“. Все это — уникальные заслуги для системы здравоохранения, для жителей Подмосковья», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в правительстве всегда ставят в пример лучшие практики Подмосковья. Все, что сегодня происходит в области — современные тренды развития медицины.

