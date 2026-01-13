Больше не фантастика: врач о пересадке органов от ГМО-свиней

Пересадка органов от генетически модифицированных свиней человеку уже перестала быть научной фантастикой и активно изучается в ведущих странах мира, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Возможности пересадки органов людям от генетически модифицированных свиней активно изучаются во всем мире. Уже есть первые сообщения о положительных примерах экспериментального плана в США и Китае, когда пациентам с терминальной почечной, печеночной, легочной, сердечной недостаточностью пересаживали соответствующие органы от генетически модифицированных свиней, и донорские органы работали довольно стабильно в течение срока наблюдения, без явных признаков острого отторжения и каких-либо грубых нарушений функции», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что пока говорить о массовом применении метода рано, однако потенциально направление изучается и может в будущем открыть огромные перспективы для лечения заболеваний, которые сегодня считаются неизлечимыми — в первую очередь тяжелой почечной, сердечной недостаточности.

«Предположительно, метод поможет решить вопрос нехватки донорских органов, а в последствии еще и сделает пересадку менее рискованной, ведь генетический материал можно редактировать еще до пересадки — удалять участки генов, которые провоцируют отторжение донорского органа, повышают риск тромбозов. Прежде чем начать широко использовать метод, ученым предстоит тщательно изучить риски», — отметила врач.

Например, предполагается, что даже от «стерильных» свиней человек может заразиться эндогенными ретровирусами — они встроены в геном животного, передаются из поколения в поколение и активизируются при стрессе или снижении иммунной защиты, рассказала Демьяновская.

Эксперт также отметила, что не исключен и риск развития мутаций в донорском органе под воздействием посттрансплантационной иммуносупрессивной терапии. Потенциально это может приводить к развитию у некоторых пациентов злокачественных опухолей.

