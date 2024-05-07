Больные нарколепсией просят Путина разрешить ввоз модафинила в Россию

Больные нарколепсией и идиопатической гиперсомнией просят президента России Владимира Путина разрешить ввоз в страну модафинила. Врач-сомнолог Ирина Завалко объяснила, что это одно из немногих лекарств, помогающих бороться с симптомами данных заболеваний, сообщает Общественное Телевидение России .

Препарат внесли в список запрещенных наркотических веществ в 2012 году из-за неизученного влияния на мозг и возможных побочных эффектов после длительного приема.

Завалко подтвердила, что в России нет лекарств для лечения нарколепсии — заболевания, при котором человек сталкивается с неконтролируемой сонливостью в дневное время. Россиянам также запрещено приобретать модафинил за рубежом, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Нарколепсия встречается редко — ей страдает около 0,03-0,16% населения, и чаще всего это мужчины. Недуг представляет собой наследственное заболевание, которое не поддается лечению. Таким пациентам можно лишь облегчить симптомы нарколепсии препаратами, отсутствующими в России.