Больные деменцией пытаются скрыть проблемы с памятью

Забывание привычных слов, недавних событий и важных встреч может указывать на деменцию. Врачи советуют обращать внимание на изменения в поведении близких, сообщает газета «Известия» .

Психиатр Руслан Исаев пояснил: люди с проблемами памяти иногда скрывают трудности, уходят от вопросов и меняют тему разговора. Важно сравнивать поведение человека с прежним: привычная рассеянность и внезапная забывчивость требуют разной оценки.

На ранней стадии человек часто сохраняет самостоятельность. Затем он может забывать, как готовить, оставлять включенный чайник на плите. При галлюцинациях, подозрительности и сильной апатии следует обратиться к психиатру. Выраженные психотические симптомы могут потребовать стационарного лечения.

«На третьей стадии человек уже не может самостоятельно о себе заботиться», — пояснил психиатр Анатолий Минин.

При потере ориентации человеку нельзя выходить без сопровождения. Врачи рекомендуют оставлять в одежде адрес и телефоны родственников, использовать трекеры. Необходимость ухода на дому зависит от состояния больного и потребности в постоянном контроле.

Среди факторов риска деменции врачи назвали возраст от 65 лет, гипертонию, диабет, курение и низкую активность. Для профилактики специалисты советуют контролировать сердечно-сосудистые заболевания и давать мозгу разнообразную нагрузку.

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