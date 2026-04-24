Больницы Подмосковья получили 54 С-дуги за три года
Больницы Московской области за три года получили 54 рентген-аппарата типа С-дуга для проведения операций, в 2026 году планируется поставить еще 17 единиц техники. Два аппарата уже поступили в Истринскую и Воскресенскую больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медучреждения региона продолжают оснащать современным оборудованием. Рентген-аппараты типа С-дуга позволяют получать изображения внутренних структур организма прямо во время операции и обеспечивают визуализацию в режиме реального времени.
«За три года в больницы Подмосковья поставили 54 рентгеновских аппарата С-дуга. Они обеспечивают визуализацию в режиме реального времени, что важно для проведения операций, например, на суставах. В этом году технику получат еще 15 больниц», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Оборудование закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.