Больницы Подмосковья получили 33 офтальмологических аппарата

Медучреждения Московской области с начала 2026 года получили 33 единицы офтальмологического оборудования на сумму свыше 157 млн рублей. Техника поступила в больницы нескольких городских округов и используется для диагностики и операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой, в том числе офтальмологической. В больницы поставляют томографы, лазеры, ультразвуковые сканеры и другое оборудование для диагностики и лечения заболеваний глаз.

«Новое офтальмологическое оборудование позволяет на высоком уровне проводить диагностические исследования, что важно для постановки точного диагноза. Также оно применяется для выполнения операций. С начала года подмосковные больницы получили 33 единицы такой медтехники на общую сумму свыше 157 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в Королевскую, Раменскую, Подольскую, Ступинскую, Люберецкую, Жуковскую и другие больницы. Закупка проведена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.