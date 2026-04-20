Больницы Подмосковья получили 20 единиц офтальмологического оборудования

С начала 2026 года в медицинские организации Подмосковья поставили 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 млн рублей. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больницы региона поступили операционные лупы с налобным осветителем, офтальмологическая лазерная система, желтый офтальмологический лазер и другая специализированная техника. Оборудование направили в семь медорганизаций, в том числе в Зарайскую, Раменскую, Королевскую и Подольскую больницы.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что модернизация направлена на повышение качества помощи пациентам.

«Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. С начала года в больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 млн рублей. До конца года поступит более 30 единиц», — сказал Забелин.

В ведомстве уточнили, что обновление материально-технической базы позволит расширить возможности диагностики и лечения заболеваний органов зрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.