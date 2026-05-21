Больницы Подмосковья получили 10 операционных микроскопов

Медучреждения Подмосковья с начала 2026 года получили 10 современных микроскопов для проведения операций на сумму почти 126 млн рублей. Оборудование направили в больницы восьми округов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Современные операционные микроскопы поступили в Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую, Подольскую, Химкинскую, Балашихинскую и другие больницы региона. Техника позволяет получать детализированное изображение оперируемого органа непосредственно во время вмешательства, что повышает точность и эффективность лечения.

«Новые микроскопы позволяют врачам непосредственно во время оперативного вмешательства получать детализированное изображение оперируемого органа или его участка, что важно для эффективности лечения. С начала года медучреждения в Подмосковье получили 10 таких микроскопов на общую сумму почти 126 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Один из микроскопов уже используют в офтальмологическом отделении Раменской больницы при микрохирургических операциях по поводу катаракты и глаукомы. Оборудование обеспечивает высокое качество изображения и точную фокусировку.

«С его помощью стало возможным получить снимки сетчатки и роговицы глаза в режиме реального времени в ходе операций, досконально рассмотреть слои сетчатки и ее клетки. Это значительно облегчает процесс хирургического вмешательства и улучшает прогноз восстановления зрения у пациентов», — рассказала врач-офтальмолог Раменской больницы Эльвира Криворук.

Закупка проведена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.