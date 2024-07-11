Больницы и поликлиники Реутова укомплектованы медицинскими кадрами на 97%

Обеспеченность кадрами медучреждений обсудили в администрации Реутова на здравчасе. На совещании отметили, что укомплектованность медучреждений округа кадрами составляет почти 100%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящий момент муниципальные больницы и поликлиники Реутова укомплектованы кадрами на 97%. Только за этот год в городе появилось 15 новых специалистов. Мы стараемся обеспечить для них комфортные условия работы: помогаем с улучшением жилищных условий, создаем благоприятный морально-психологический климат», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Он также добавил, что для привлечения новых кадров медицинские учреждения Реутова регулярно участвуют в ярмарках вакансий, которые проходят в вузах по всей стране.

«Также Центральная городская клиническая больница Реутова курирует медицинский факультет одного из университетов Москвы», — уточни глава муниципалитета.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Она включает в себя мероприятия по строительству и капремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом, привлечению кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.