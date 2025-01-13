Больница в Шаховской получила новое офтальмологическое оборудование

В Центральную районную больницу городского округа Шаховская поступило новое современное офтальмологическое оборудование, которое значительно расширит возможности диагностики и лечения глазных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщила врач-офтальмолог Ольга Спиридонова, больница получила проектор знаков — современный прибор, который пришел на смену известной всем таблице Сивцева.

«Мы много лет использовали таблицу Сивцева. Теперь у нас появилось новое оборудование с более широкими диагностическими возможностями», — рассказала врач.

Новый проектор знаков позволяет определить остроту зрения, а также экономит время врачей благодаря удобству и простоте использования. На экране прибора с помощью дистанционного пульта управления можно задавать различные режимы, выводить цифры, буквы и картинки, что делает обследование более комфортным как для взрослых, так и для маленьких пациентов.

«Прибор используется как для взрослого, так и для детского населения. Также он оснащен множеством уникальных возможностей по подбору астигматических очков и выявлению дистрофии сетчатки», — добавила Ольга Спиридонова.

По словам врачей, новое оборудование уже активно используется в работе и помогает повысить качество оказания медицинской помощи.

Проектор знаков поступил в Шаховскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.