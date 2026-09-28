Больница в Балашихе проведет бесплатную диспансеризацию

Балашихинская больница проведет бесплатную диспансеризацию 3 октября 2026 года в поликлинике № 6 на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обследование пройдет в субботу, 3 октября, с 8:00 до 15:00 в поликлинике № 6 Балашихинской больницы по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 62.

За один визит жители смогут проконсультироваться с терапевтом, хирургом, гинекологом, кардиологом, эндокринологом и офтальмологом. В программу входят УЗИ брюшной полости, брахиоцефальных артерий и малого таза, общие анализы крови и мочи, ЭКГ, экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, а также измерение внутриглазного давления, роста и веса.

«Суббота — отличный день не только для домашних дел, но и для заботы о самом главном. Мы приглашаем жителей пройти комплексное медицинское обследование, получить консультации специалистов и узнать больше о своем организме», — отметил заведующий поликлиникой Кирилл Агеев.

Для обследования понадобятся паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС. Записаться можно через портал «Здоровье», по номеру 122, с помощью чат-бота Дениса в MAX или на инфомате в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.