Больница Рузского округа переходит на «платиновый стандарт» в хирургии паховых грыж

Это не просто следование мировым тенденциям, а стратегический шаг в развитии местной хирургии.

Переход от традиционной операции Лихтенштейна к новым методикам ознаменовывает смену стандартов: на смену «золотому веку» хирургии приходит «платиновый», где приоритет отдается малотравматичности, быстрому восстановлению пациента и минимизации болевого синдрома.

Заведующий стационаром, врач‑хирург Игорь Краснянский поясняет выбор методик с позиций доказательной медицины и анатомии. При TEP хирургическое вмешательство проводится в предбрюшинном пространстве без проникновения в брюшную полость. Это существенно снижает риск повреждения внутренних органов и образования спаек. Методика TAPP дает уникальную визуализацию паховой области, что особенно важно при рецидивных, двусторонних и сложнодиагностируемых грыжах.

Пациенты получают ряд ощутимых преимуществ:

быстрое восстановление — уже через 2–3 часа после операции человек может вставать, выписка происходит в день операции или на следующие сутки;

снижение болевого синдрома — отсутствие крупных разрезов и мышечной травмы сокращает потребность в анальгетиках;

ускоренное возвращение к обычной жизни — через 7–10 дней, вместо 4–6 недель при открытой методике;

косметический эффект — три небольших разреза (5–10 мм) вместо одного крупного (6–8 см).

Для проведения лапароскопических операций необходимо получить направление у лечащего врача при наличии соответствующих показаний.

«Это лишь один из шагов по модернизации здравоохранения в нашем округе. Мы продолжим работу по оснащению больниц современным оборудованием и обучению специалистов, чтобы медицинская помощь в Рузском округе соответствовала самым высоким стандартам,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.