Больница Красногорска получила новую систему эндоскопической визуализации

В эндоскопическое отделение Красногорской клинической больницы поступила современная система эндоскопической визуализации стоимостью свыше 1,4 млн рублей.

Высокое разрешение изображения, улучшенная цветопередача и расширенные режимы визуализации помогают выявлять патологии на ранних стадиях, когда изменения тканей минимальны и малозаметны на стандартных снимках. Детализация микроструктур слизистых оболочек позволяет обнаруживать эрозии, полипы и новообразования. Режимы контрастирования и усиления границ тканей помогают различать здоровые и патологические участки.

Система также позволяет проводить прицельную биопсию под четким визуальным контролем, сохранять фото и видео высокого качества для наблюдения в динамике и консультаций с коллегами.

При малоинвазивных вмешательствах четкое изображение без искажений обеспечивает точный контроль манипуляций. Улучшенная ориентация в анатомических структурах помогает снизить травматичность и кровопотерю, а информативность изображения и удобный интерфейс — сократить время процедур. Записи этапов операций можно использовать для анализа результатов и обучения специалистов.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в больницы Подмосковья поступило более 230 единиц оборудования для эндоскопии на сумму свыше 2 млрд рублей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.