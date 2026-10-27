Больница Долгопрудного получила аппарат для лечения артерий сердца

Долгопрудненская клиническая больница получила аппарат для ротаблации, который позволяет подготовить артерии с твердыми кальциевыми отложениями к установке стента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующий эндоваскулярным отделением Долгопрудненской клинической больницы Владимир Сорокин рассказал о новом аппарате для ротаблации — миниатюрной бормашине с алмазным напылением. Его применяют при лечении артерий сердца с твердыми кальциевыми отложениями.

Во время ротаблации бур обрабатывает затвердевшую бляшку изнутри сосуда, чтобы затем артерию можно было расширить и установить стент. Скорость вращения бура достигает 180 тыс. оборотов в минуту. Малоинвазивную процедуру проводят под местной анестезией. Обычно она не занимает много времени и не требует длительной реабилитации.

Прибор будет востребован при лечении пожилых людей, пациентов с диабетом и тех, кому противопоказана открытая операция на сердце. Раньше таким пациентам приходилось отказывать в стентировании или направлять их в федеральные центры. Теперь эндоваскулярные хирурги больницы могут подготовить артерию и установить стент на месте.

«Для широкого круга людей это значит, что помощь стала ближе. Теперь жители Долгопрудного могут получить высокотехнологичное и доступное лечение сердца на месте», — отметили в пресс-службе больницы.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.