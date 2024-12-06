Новый порядок выдачи больничных листов повысит мотивацию к сохранению здоровья

Инициатива Минздрава России о введении нового порядка выдачи больничных листов направлена на оптимизацию системы временной нетрудоспособности, повышение мотивации к сохранению здоровья и предотвращение злоупотреблений, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Если рассматривать ключевые изменения и их смысл, то следует отметить, что новый порядок затрагивает работников, которые часто берут больничные листы, отмечает он. Для таких сотрудников могут быть предусмотрены дополнительные ограничения по размеру выплат.

Выплаты по больничному листу могут быть скорректированы в сторону уменьшения, если работник неоднократно выходит на больничный в течение определенного времени. Это стимулирует к более ответственному отношению к своему здоровью, считает эксперт.

«Кажется, что эта мера направлена против тех, кто много болеет. Но, скорее, это оптимизация рабочих процессов», — резюмирует Расторгуев.

Стало известно, что Минздрав России предлагает с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов.