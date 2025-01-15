Боли в животе, рвота: при каких симптомах отравления нужно обратиться к врачу

Пищевое отравление — одно из самых неприятных последствий праздников, когда человек может употреблять много еды, не всегда обращает внимание на ее качество и условия хранения. При этом отравление может проявиться через несколько часов после того, как заболевший съел опасные продукты, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он добавил, что симптомы могут варьироваться от болей в животе и рвоты до головокружения и повышения температуры. В подобных случаях не стоит откладывать помощь — нужно срочно обратиться к врачу.

«Первым делом надо провести промывание желудка, дать пострадавшему кипяченой воды комнатной температуры, которая вызовет рвоту, и продолжать, пока вода не станет чистой. Однако эта процедура противопоказана детям младше двух лет, людям с заболеваниями сердца или инсультом, а также тем, кто находится в бессознательном состоянии», — сказал Белоусов.

Он отметил, что после промывания желудка, если нет диареи, можно дать слабительное, а затем — теплый чай без сахара. Важно не забывать, что лекарства, кроме сорбентов и слабительных, без рекомендации врача лучше не принимать.

Как уточнил доктор, особенно опасны морепродукты, мясо, яйца, молочные продукты, консервы. Если морепродукты не были должным образом приготовлены, они могут содержать опасные микроорганизмы, способные вызвать острые отравления. То же касается и мяса: если оно не прожарено до нужной температуры или неправильно хранилось, продукт может стать рассадником для патогенных бактерий. Продукты из консервных банок с признаками бомбажа категорически запрещены к употреблению, даже если предполагалось их содержимое подвергать термической обработке.

По его словам, профилактика отравлений заключается в соблюдении гигиены при готовке, правильном хранении продуктов и их тщательном приготовлении. Важно избегать употребления сырых или плохо приготовленных продуктов, особенно если они долго находились вне холодильника. Продукты с поврежденной упаковкой или с нарушенным сроком годности лучше не покупать.

«При первых признаках отравления необходимо действовать быстро: промыть желудок, вызвать врача и следить за состоянием пострадавшего. Правильное хранение и приготовление пищи помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — заключил собеседник.