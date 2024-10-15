Боли в животе и рвота: перечислены симптомы отравления лекарствами у детей

Врач Тимаков: для ребенка опасны все лекарства при нарушении дозировки

Кандидат медицинских наук, педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что для детей могут быть опасны любые лекарства, если превысить дозу, сообщает Общественное Телевидение России .

Он также перечислил основные симптомы отравления медицинскими препаратами или бытовой химией: изменения языка и губ, выраженные боли в животе, рвота и пена изо рта.

«Для ребенка совершенно все лекарства опасны. Особенно для маленьких детей, для которых препараты четко дозируются на килограммы или на площадь поверхности тела», — предостерег доктор.

По его словам, при первых же симптомах необходимо срочно вызывать скорую. Нужно проверить, что именно употребил ребенок, и посмотреть состав. Кислоты поможет нейтрализовать сода, щелочь — раствор лимонной кислоты. В первую очередь стоит дать ребенку воды и промыть желудок.