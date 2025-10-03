Болезнь офиса: врач рассказала о «синдроме сухого глаза»

Главный внештатный врач-офтальмолог Минздрава Республики Крым Светлана Чистякова заявила, что за последние годы в регионе выросло число обращений пациентов с синдромом сухого глаза. Чаще всего от него страдают офисные работники, сообщает Крымское информационное агентство .

«На начальной стадии заболевания появляется ощущение инородного тела в глазу или „песка“. Одним из проявлений может стать покраснение глаза в течение дня либо в вечернее время. Неожиданное слезостояние (когда слеза становится слишком густой и плохо отходит) или наоборот слезотечение — тоже один из признаков изменения в слезной пленке», — сказала доктор.

По ее словам, к полной слепоте это заболевание привести не может, но лечить его можно и нужно: на начальной стадии помогут увлажняющие капли, для более тяжелых форм используют гелиевые формы или противовоспалительные препараты.

Кроме того, увлажняющие капли — это необходимая вещь для любителей контактных линз: их назначают пожизненно, чтобы не допускать пересыхания роговицы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.