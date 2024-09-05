Болело в боку: россиянка чуть не лишилась печени из-за опасных паразитов

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В Екатеринбурге из печени женщины удалили червей-паразитов

Женщина в Екатеринбурге пожаловалась врачам Свердловской областной клинической больницы № 1 на боль в правом боку. Специалисты провели УЗИ брюшной полости и обнаружили в теле девушки множество кист с паразитами, сообщает «Бриф24» .

Как уточнили в региональном Депздраве, причинами болей оказались поликистоз и эхинококкоз — паразитарное заболевание, которое возникает из-за контакта с собаками, являющимися переносчиками. При этом все анализы на гельминтов оказались отрицательными.

«Поликистоз печени является врожденным, но в данном случае множественные кисты появились совсем недавно», — сказал завотделением Олег Орлов.

После всех обследований пациентке провели сложную операцию: открытым методом удалили 4 сегмента левой доли печени с 9 кистами и еще одну вскрыли в правой доле, червей-паразитов извлекли с использованием лапароскопа.