Более 90 тыс жителей Балашихи привились от гриппа

Вакцинация населения от гриппа, менингита и певмококка продолжается в Балашихе. С начала сезона более 65 тысяч взрослого населения и 30 тысяч детей сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Балашихи могут обезопасить свое здоровье и сделать прививку в поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации в отдаленных микрорайонах, возле железнодорожных станций и МФЦ. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

«В нашем округе активно продолжается прививочная кампания. Привиться от гриппа, менингита и пневмонии можно в любой поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации», — рассказала главный терапевт Балашихи Мария Дранеева.

Вакцинация в мобильном фельдшерско-акушерском пункте проводится только для взрослого населения. Детей можно прививать от гриппа в детских поликлиниках, амбулаториях и образовательных учреждениях.

Подробный план выездов ФАПов размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.