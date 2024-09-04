Более 800 жителей Талдома прошли медобследование в передвижном комплексе в 2024 г

Передвижной мобильный комплекс выезжает в населенные пункты на всей территории Талдомского округа. Со стартом прививочной кампании против гриппа в поликлиниках Талдома, Запрудни и Вербилок, а также в самом мобильном комплексе жители старше 18 лет могут пройти вакцинацию. Привиться можно вакцинами Совигрипп и ФЛЮ-М. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

Медицинские специалисты также предлагают пройти обследование, которое включает в себя анализ крови для определения уровня глюкозы и холестерина, исследование сердца на кардиовизоре, измерение антропометрических данных, артериального и внутриглазного давления, прием и консультация терапевта.

«С начала года передвижной мобильный комплекс осуществил более 110 выездов. Медицинские специалисты следуют по маршруту здоровья для того, чтобы проверить здоровье жителей Талдомского округа. Обследования в нем смогли пройти порядка 800 человек. Благодаря чему удается приблизить медицинскую помощь к жителям и своевременно выявить различные заболевания, в том числе и те, которые могут протекать скрыто и подолгу себя не проявлять. Ранняя диагностика относится к одному из основных вопросов нацпроекта „Здравоохранение“, — поделился главный врач Игорь Давронов.

Важно регулярно заботиться о своем здоровье. Проходить ежегодные профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию. Это можно сделать, обратившись в поликлинику в будние дни и по субботам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.