Более 800 человек прошли онкоскрининг в Подмосковье в выходные

В прошедшую субботу все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. В ходе мероприятия были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, спектроскопия слизистых и другие исследования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Мы увидели положительный отклик, так свое здоровье проверили 814 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Кроме того, в субботу состоялось награждение медицинских работников онкологической службы региона. Всего почетной грамотой министра здравоохранения Московской области отметили 61 человека. Торжественную часть мероприятия провел телеведущий, спортивный комментатор, заслуженный журналист Российской Федерации Дмитрий Губерниев.

Мероприятие было приурочено к месячнику одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин — раку молочной железы. Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.