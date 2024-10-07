Более 800 человек приняли участие в противотуберкулезной конференции в Подмосковье

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер отпраздновал 120-летний юбилей. Празднование проходило в течение двух дней на базе конгресс-центр отеля «Рэдиссон-Славянская», присоединиться к празднику можно было как в онлайн формате, так и офлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Научную часть конференции разделили с нами более 800 человек, половина из которых присутствовала очно. Так же приехали очные участники из 21 субъекта Российской Федерации, а онлайн к конференции подключились зрители более чем из 43 регионов», — сказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер выражает благодарность всем, кто принял участие в конференции и разделил этот праздник вместе с ними. Все 120 лет противотуберкулезная служба Московской области сохраняет жизни и создает будущее.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.