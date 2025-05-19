Более 80 тыс раз робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства

В Московской области обрабатывает входящие звонки по тел. 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или отменить запись помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Также Светлана совершает исходящие вызовы — напоминает о необходимости визита к врачу пациентам и приглашает на вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В прошлом году Светлана также начала совершать исходящие звонки с напоминанием о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.

«Проект стартовал в трех городских округах и сейчас масштабирован на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный лекарственный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. В ходе такого онлайн-приема врач продлевает электронный рецепт, а пациент может сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 80 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера: 8 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.