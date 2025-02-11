Более 80 семей Подмосковья получили психологическую помощь в НИКИ детства

Год назад в НИКИ детства стартовал проект «Семейная школа сахарного диабета». За это время более 80 семей получили квалифицированную психологическую помощь и сопровождение от психологов института. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проект направлен на поддержку семей, которые впервые столкнулись с диагнозом сахарный диабет 1 типа и тем, кто часто попадает в отделение эндокринологии НИКИ детства из-за неумения/нежелания контролировать сахар. Заболевание требует постоянного отслеживания уровня глюкозы в крови и связан не только с ограничениями в питании, но и с необходимостью поменять образ жизни. Семье нужно адаптироваться к болезни и интегрировать ее в повседневную жизнь. Родителям часто приходится нести на себе основную ответственность за здоровье ребенка, и это кардинально меняет их жизнь. Не всем удается справиться с этим. Поэтому мы хотим помочь таким семьям», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особое внимание психологи НИКИ детства уделяют подросткам. Сложный период, бунтарское поведение, нежелание соглашаться с правилами, необходимостью диеты и отрицание диагноза нередко приводят их в больницу с острыми осложнениями: кетоацидозом или гипогликемической комой.

«Психологическое сопровождение семей начинаться на этапе лечения в отделении эндокринологии института, затем, после выписки, мы курируем семью до года. На очных консультациях мы помогаем принять диагноз ребенка, научиться жить в новых обстоятельствах и взять ответственность за контроль заболевания: отслеживать сахар, видеть острую гипо- или гипергликемию и другие угрозы осложнений», — добавила психолог НИКИ детства Лилит Киракосян.

Сахарный диабет 1 типа — это хроническое заболевание, которое невозможно полностью вылечить. Среди ключевых факторов, которые могут привести к его развитию: генетическая предрасположенность, вирусные инфекции, нарушения в иммунной системе. В 50% случаях дебюту детского диабета предшествует сильный стресс: развод родителей, потеря близкого, насилие в семье и др. У малышей до 3 лет диабет может возникать из-за тяжелого психоэмоциоанльного состояния мамы во время беременности. Течение заболевания во многом зависит от степени вовлеченности самого пациента, его отношения к болезни, а также участия семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.