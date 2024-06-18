Более 80 медработников Королева получили награды в честь профессионального праздника

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло в Королевской больнице. С профессиональным праздником коллектив больницы поздравил глава города.

После слов благодарности и теплых пожеланий Игорь Трифонов вручил заслуженные награды. Благодарностью министра и почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации награждены четыре медицинских работника, благодарностью министра и почетной грамотой министерства здравоохранения Московской области — 14. Более 70 сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности главы и администрации Королева.

Коллектив Королевской больницы сегодня состоит из 1968 медработников. 578 из них — врачи, 893 — средний медперсонал. Благодаря работе по привлечению новых специалистов кадровый состав больницы ежегодно пополняется. В 2023 году в медучреждения города пришли 300 специалистов — 135 врачей и 165 сотрудников среднего медперсонала. С начала 2024 года к работе приступили уже 77 медработников — 32 врача и 45 сотрудников среднего медперсонала.

Для сотрудников Королевской больницы предусмотрены меры поддержки — компенсация аренды жилья, доплаты молодым специалистам, предоставление мест в детских садах и школах, а также региональная программа «Социальная ипотека». Благодаря участию в программе в Королёве приобрели собственное жилье уже 57 медицинских работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.