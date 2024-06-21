Более 80 литров крови сдали в Химках в рамках донорской акции «За жизнь»

Мероприятие провели на базе многофункционального социального комплекса «Восход». В акции приняли участие неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии» и партии «Единой России», представители администрации и Совета депутатов. Всего — более 200 человек.

«Каждая такая акция помогает всем, кто находится в госпитале. Я всегда принимаю участие в таких акциях, тем самым, показывая пример нашей молодежи, как нужно себя патриотично проявлять», — сказал Артур Каримов.

Участники акции заполняют документы, проходят медицинский осмотр, а также сдают общий анализ крови, который позволяет врачам определить группу и основные показатели.

Отметим, в городском округе Химки проживают почти три тысячи активных доноров, среди них 1374 почетных. Один из них — заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов.

«Это очень благое дело, которое не требует много времени и сил, но может помочь человеку пойти на поправку. Призываю всех наших жителей не оставаться в стороне и участвовать в акциях по сбору крови. Еще я сердечно благодарю тех, кто уже сделал это дело частью своей жизни и регулярно выступает в качестве донора», — поделился почетный донор СССР Александр Дряннов.

Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. В округе расположен центр переливания крови по адресу: ул. Чкалова, д. 2/21 на базе поликлиники № 1. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 11:30. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.