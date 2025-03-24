Более 8 тыс заявлений для получения бесплатного зубопротезирование подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 8 тыс. заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры другие льготники, зарегистрированные в Московской области и имеющие показания от стоматолога.

Услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Чтобы воспользоваться ею, необходимо посетить стоматолога и оформить заявку на регпортале.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.