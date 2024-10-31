Более 77 тыс человек привились от гриппа в медучреждениях Домодедова

В городском округе Домодедово из 77 тыс. вакцинировались более 27 тыс. детей, а 1,2 тыс. взрослых пациентов сделали прививки в мобильной поликлинике в городском парке «Елочки». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучшая защита от сезонных инфекций — это вакцинация.

Ее можно сделать по предварительной записи в поликлиниках и ФАПах, а также в модуле диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Вакцинироваться без предварительной записи можно в мобильной поликлинике в городском парке по субботам, по адресу: Каширское шоссе, 107.

Передвижной мобильный комплекс работает с 10 до 14 часов (напротив досугового центра).

Кампания вакцинации против сезонных инфекций будет продолжаться весь ноябрь.

У жителей есть отличная возможность сделать полезные прививки в преддверии зимы — без предварительной записи в свой выходной во время прогулки в парке или в удобной поликлинике.

Еще лучше — совместить вакцинацию с диспансеризацией в модуле диспансеризации «Здоровье Подмосковью».

На вакцинацию может направить участковый врач-терапевт. Доступна самостоятельная запись по тел. 122, на региональном портале «Здоровье» и в инфоматах в поликлиниках.

Для комплексной защиты от инфекций врачи рекомендуют одновременно вакцинироваться против гриппа и пневмококка. Иммунитет сохраняется в течение 5 лет. Детей вакцинируют по направлению врача-педиатра в детской городской поликлинике и педиатрических отделениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.