Более 76 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье в 2025 году

В медицинских организациях Московской области работает «горячая линия» главного врача. Позвонив на нее, жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию о работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.