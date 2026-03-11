Более 70 медиков Подмосковья подали заявки на соципотеку

В 2026 году более 70 медицинских работников Московской области подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека». Всего в этом году планируется выдать 81 свидетельство на приобретение жилья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. За это время свидетельства на покупку жилья получили более 2 тыс. медицинских работников Подмосковья. Сейчас продолжается прием и проверка документов от новых участников.

«Программа „Социальная ипотека“ позволяет медицинским специалистам обзавестись собственным жильем. За время ее действия свидетельства на приобретение жилья получили более 2 тыс. подмосковных медработников. В этом году мы планируем выдать еще 81 свидетельство. В настоящий момент уже получили от наших медиков более 70 заявок на участие в программе, проводится проверка документов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По условиям программы регион оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет бюджет компенсирует основной долг по кредиту, а участник выплачивает только проценты. Подать заявку могут врачи и средний медицинский персонал через портал госуслуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/pgu.

Медработники региона также могут воспользоваться другими мерами поддержки, включая компенсацию аренды жилья и программы «Земский доктор/Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробности размещены на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.