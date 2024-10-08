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Более 70 человек проверили свои почки в больнице Щелкова

День здоровой почки прошел на минувших выходных в обособленном подразделении им. Гольца Щелковской больницы. Без записи можно было получить консультацию урологов и пройти обследование. На протяжении 6 часов прием вели два врача. За это время они осмотрели более 70 человек. Большинство пациентов — женщины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе осмотра двоих пациентов сразу госпитализировали: у одного обнаружили кисту размером 8×8 см, у второго — большой объем остаточной мочи», — сообщили в медучреждении.

Всем участники Дня здоровой почки провели ультразвуковое обследование. Пациентов проконсультировали о состоянии здоровья и рассказали им о профилактике заболевания почек, хронической почечной недостаточности.

«Благодарим всех, кто пришел проверить свое здоровье. Такие мероприятия обязательно будем повторять, потому что желающих действительно много», — отметили врачи больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.