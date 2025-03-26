Более 7 тыс женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья в 2025 году

На базе перинатальных центров и родильных домов Московской области работают центры грудного вскармливания. Пройти обучение можно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также Московском областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На данный момент в регионе работают 8 таких центров. В них можно получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года обучение в центрах прошли более 7,3 тыс. женщин», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.