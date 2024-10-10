Более 660 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья в 2024 году

В Подмосковье для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация. С начала года санавиацией было совершено около 660 вылетов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в медучреждение для оказания помощи. Важно, что она не зависит от дорожного трафика и расстояния. Всего с начала года санитарная авиация выполнила более 660 вылетов, транспортировав 646 пациентов, в том числе 432 ребенка», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.