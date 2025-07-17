Делегация из Швейцарии поделилась опытом обращения с отходами в Подмосковье

Комплекс по переработке отходов «Восток» в муниципальном округе Егорьевск продолжает проводить экскурсии на предприятии. На днях комплекс принимал членов рабочей группы по устойчивому развитию посольства Швейцарии. Коллеги обменялись опытом в области экологии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В посольстве уже организован экоуголок, где сотрудники и посетители сдают вторсырье по 14 видам фракций: от привычного пластика, стекла, металла и бумаги до чеков, упаковочных блистеров, контейнеров для контактных линз и даже пробок. Все отходы потом переправляют на перерабатывающие площадки.

Чтобы лучше понять процесс сортировки, делегация отправилась на экскурсию по современному комплексу КПО «Восток». Гостям показали весь цикл обработки отходов — от поступления сырья до готовой продукции. Особенно участников впечатлило оборудование для извлечения ценных фракций и масштабы ежедневной работы цеха.

Подобный обмен опытом чрезвычайно важен для тех, кто стремится жить экологично. Участники обязательно поделятся новыми знаниями с коллегами и близкими, продолжив таким образом распространение идей разумного потребления и заботы о планете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.

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