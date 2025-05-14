Более 600 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

В Московской области бесплатные профилактические осмотры доступны как взрослому населению, так и детскому. Такая проверка здоровья позволяет уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить различные патологии, заболевания и риски их развития, сообщает пресс-служа Минздрава Подмосковья.

«Для удобства родителей дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. В этом случае бригада врачей выезжает в школу или детский сад и проводит осмотр учащихся. Всего с начала года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей, что на 92,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.