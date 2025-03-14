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Более 60 л крови сдали жители Люберец в рамках донорской акции

В городском округе Люберцы состоялась акция по сбору крови для госпиталя Вишневского, доноры сдали более 60 литров крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Около 160 человек пришли сдать кровь для госпиталя Вишневского. Седьмая акция по сбору крови для участников СВО и военных, находящихся на лечении в госпитале состоялась во Дворце спорта «Триумф».

Акцию провел национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией округа.

Перед донацией специалисты центра измеряли уровень гемоглобина и артериальное давление, а также собирали анамнез каждого пациента. Всех, кто не имел противопоказаний, допустили до сдачи крови.

Благодарим всех, кто откликнулся и помог нашим военным, участникам СВО, которые в настоящий момент проходят лечение в госпитале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.