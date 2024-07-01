Более 560 человек проверили здоровье в парках Подмосковья за выходные

В Московской области проводится акция «Проверь здоровье в парках». В минувшие выходные бригады врачей работали в 34 городских округах — в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета уже более 3,8 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.