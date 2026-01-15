Более 55 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета в 2025 году

Более 55,3 тысячи жителей Московской области прошли обучение в школах сахарного диабета в 2025 году. Занятия проводятся бесплатно для взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских учреждениях Подмосковья работают специальные школы сахарного диабета, где пациенты могут получить знания по контролю заболевания. Обучение доступно как взрослым, так и детям и проводится бесплатно.

На занятиях специалисты рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов и основах правильного питания. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в прошлом году обучение прошли более 55,3 тысячи жителей.

В регионе действуют 122 амбулаторные и 15 стационарных школ для взрослых, а также 39 детских школ сахарного диабета. Пройти обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом, обратившись к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.