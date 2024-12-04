Более 53 тыс жителей Клина прошли диспансеризацию с начала года

В подмосковном Клину врачи медучреждений приглашают граждан проверить свое здоровье в рамках диспансеризации. Традиционное еженедельное обследование состоится 7 декабря. Без предварительной записи пациенты могут пройти обследование по программе госгарантий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из основных преимуществ диспансеризации является возможность предотвращения развития серьезных заболеваний, таких как рак, сахарный диабет, артериальная гипертензия и многие другие заболевания.

Откроют свои двери 7 декабря поликлиники городского округа Клин № 1 (на территории Больничного комплекса) и № 3 (на Ленинградском шоссе в районе мкр. Майданово).

Врачи ждут с 9:00 до 14:00.

Граждан предупреждают, что с собо нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

С начала года диспансеризацию в Клину прошли 53 297 клинчан, из них 676 человек только за прошедшую неделю. Из всех обследованных 4 516 человек перенесли ранее covid и находятся в связи с этим на особом контроле у клинских медиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.